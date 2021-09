광양시, 추석 명절 앞두고 체불임금 일소에 나서

지역 내 시공 중인 관급공사 159개 사업장, 임금 지급실태 사전 점검

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 오는 10일까지 다가오는 추석 명절을 앞두고 체불임금으로 인해 어려움이 예상되는 근로자를 보호하기 위해 시 발주 사업장에 대한 임금 지급실태를 일제 점검한다고 2일 밝혔다.

점검 대상은 지역 내 시공 중인 관급공사 159개 사업장(2억 원 이상 74건, 2억 원 미만 85건)이며, 계약부서와 발주부서 합동으로 근로자 노임, 장비대, 자재 대금 등 체불 여부를 점검할 계획이다.

점검 결과 임금 체불의 우려가 있는 현장에 대해서는 명절 전까지 대금 지급을 완료하도록 시정 요구하고, 기성검사와 준공 검사 신청 시 신속한 처리, 대가 지급기간 단축 지급 등 가능한 추석 명절 전에 사업비가 조기에 집행되도록 할 방침이다.

박봉열 회계과장은 “코로나19가 장기화되면서 예년에 비해 녹록지 않은 추석 명절이 될 것이다”며, “관급공사 현장의 철저한 사전점검을 통해 모든 근로자가 즐겁고 훈훈한 추석 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr