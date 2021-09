2일 모더나 백신 102만1000회분이 대한항공 KE262편 화물기를 통해 인천공항에 도착했다. 모더나가 오는 5일까지 공급하기로 약속한 한 600만회분 중 일부 물량이다. 국내 백신 접종에 숨통이 트일 전망이다.

