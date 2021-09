여수, 2/4분기 경기회복세 뚜렷

여수상의, 전년 동기 대비 여수산단 생산ㆍ수출 모두 80% 이상 상승

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수지역의 2/4분기 경기 전망이 전년 동기 대비 여수산단 생산ㆍ수출 모두 80% 이상 상승하는 등 회복세가 쭈렷한 것으로 조사됐다.

여수상공회의소가 2021년 2분기 지역경제동향을 조사?분석한‘2021년 2/4분기 여수지역경제동향보고서’에 따르면 여수국가산업단지의 2분기 생산 실적은 약 18조 3,978억원으로 전년도 같은 기간에 비해(10조 1,835억원) 80.7% 증가했다.

전 분기(15조 4,247억)에 비해서도 19.3% 증가했으며, 수출 실적도 7,060백만 달러로 전년도 같은 기간에 비해(3,665백만 달러) 92.6% 증가했고, 전 분기(5,895백만 달러)에 비해서는 19.8% 증가한 것으로 나타나 정유·석유화학 업종의 회복세가 뚜렷했다.

도세, 시세, 과년도 징수를 합산한 여수시의 2분기 조세 징수 실적은 1,672억 원으로 전년도 같은 기간에 비해 15.3% 증가한 것으로 나타났으며, 이중 도세의 징수 실적은 473억으로 전년 동기대비 1.3% 증가하였으며, 시세는 1,200억 원으로 지방소득세 징수액이 크게 증가하여 전년 동기대비 20.6% 상승한 것으로 나타났다.

수산업은 2분기 어획고 7,157톤으로 전년도 같은 기간에 비해 2.0% 감소하였고, 위판액은 267억 원으로 전년도 같은 기간에 비해 9.8% 감소했다.

2분기 철도 이용객수는 승차 인원 19만 7,678명, 강차 인원 20만 2,048명으로 전년도 같은 기간에 비해 승차 8.3%, 강차 10.0% 증가한 것으로 나타났으며, 전 분기에 비해서도 승?강차 각각 30.5%, 31.5% 증가한 것으로 분석됐다.

2분기 여수공항의 이용객수는 31만 4,640명으로 전년도 같은 기간에 비해 156.9% 증가했고, 전 분기에 비해서도 48.7% 증가한 것으로 조사됐다.

또한 올해 2분기 여수를 방문한 관광객은 228만 여명으로 전년도 같은 기간에 비해 29.6% 증가한 것으로 나타났다.

