"어이가 없네"…유효기간 지난 화이자백신 부산 병원서 8명 접종, 일부 복통·몸살

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 한 병원에서 코로나19 백신 접종자 8명이 유효기간이 지난 백신을 접종한 어처구니없는 일이 벌어졌다.

2일 부산 보건당국에 따르면 북구 내 한 위탁의료기관에서 유효기간이 지난 화이자 백신을 2차 접종하는 데 사용했다.

백신의 유효기간은 지난달 27일까지였으나 28일 4명, 30일 4명 등 8명이 유효기간이 지난 백신 주사를 맞은 것이다.

이 백신을 맞은 접종자는 20대 1명, 30대 4명, 50대 2명, 70대 1명 등 8명인 것으로 알려졌다.

이들 가운데 2명이 몸살이나 복통을 호소하고 있는 것으로 조사됐다.

이런 사실은 유효기간이 지난 백신을 회수하기 위해 북구보건소에서 위탁의료기관을 방문해 점검하던 중 적발된 것으로 확인됐다.

북구는 질병관리청 매뉴얼에 따라 일주일간 백신 오접종 대상자들을 상대로 이상반응 여부를 모니터링하고, 안내 문자를 보낼 예정이다.

부산시 보건당국은 “의료기관에서 종사하는 백신 관리 직원의 실수로 오접종 사태가 일어났다”고 밝혔다.

부산시와 북구보건소는 해당 병원을 대상으로 향후 관리 등을 수시 점검해 과실 여부를 검토한 뒤 위탁의료기관 해지 등 처분을 내릴 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr