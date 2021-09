[아시아경제 이정윤 기자] 위치추적 전자장치(전자발찌) 훼손하고 여성 2명을 살해한 혐의를 받는 강모씨(56)를 수사 중인 서울 송파경찰서 형사과에서 확진자가 발생했다.

2일 경찰에 따르면 송파서 형사과 강력팀 소속 A경장이 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받았다.

A경장은 강씨를 직접 수사하는 팀 소속은 아닌 것으로 알려졌다. 다만 형사과 직원 대부분이 코로나19 검사를 받게 됐다. 살인 피의자 강씨는 코로나19 검사 대상이 아닌 것으로 전해졌다.

경찰은 우선 형사과 직원들의 코로나 검사 결과가 나오기를 기다린 뒤 강씨 조사를 재개할 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr