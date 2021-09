WISET 전남지역목포대사업단, 산학연계 취업 역량 특강 프로그램 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교 WISET 전남지역목포대사업단(단장 박복희)은 지난달 31일 광주·전남지역 이공계 학생들을 대상으로 산학 연계 취업역량 특강을 온라인으로 실시했다고 2일 밝혔다.

이번에 진행했던 특강은 목포대학교 컴퓨터공학과의 정민아 교수가 ‘빅데이터&스몰데이터’라는 주제로 특강을 진행했다.

이번 강의는 ‘빅데이터’를 키워드로 진행됐으며, 4차산업혁명 시대에 따른 빅데이터의 중요성과 전망에 관해 설명했다.

이번 특강은 온라인 실시간 특강으로 진행됐으며 ICT 분야 학과 외의 공과대학 학생들도 많은 관심을 보여 40여 명이 온라인 접속을 통해 특강에 참여하는 성과를 보였다.

특히 특강을 들은 학생은 “빅데이터와 관련된 시스템에 대해 알아보니 흥미로웠고, 도움이 많이 됐다”며 “빅데이터에 대한 중요성과 전망을 보고 더 관심이 생겼다”고 의견을 밝혔다.

한편 WISET 전남지역목포대사업단은 오는 9월에 지희정 선임연구원(전남여성가족재단)이 이공계열 학과 학생들을 위한 ‘젠더혁신 인식개선 학생특강’을 실시간 온라인(ZOOM)으로 진행할 예정이다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr