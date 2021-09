14년 연속 최고상 수상기록 한국수력원자력, ‘품질분임조대회’서 대통령상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력이 ‘제47회 전국 품질분임조 경진대회’에서 최고상인 금상을 수상했다. 14년 연속 금상인 대통령상을 수상하는 기쁨을 누렸다.

산업통상자원부와 울산시가 공동 주최하고 한국표준협회가 주관한 제47회 전국 품질분임조 경진대회에는 전국 17개 시·도 지역예선을 통해 최종 선발된 288개 품질분임조가 참가했다.

한수원은 ‘복수 수처리 운전방법 개선으로 약품사용량 감소’를 주제로 발표한 고리본부 1발전소 화학기술부와 ‘펌프수차운전 공정 설비 개선으로 고장건수 감소’를 주제로 발표한 청송양수 기술부가 금상을 수상하는 등 총 4개 품질분임조가 참가해 금상 2개, 은상 1개 및 동상 1개를 수상했다.

정재훈 한수원 사장은 “원자력과 양수 발전 운영 능력의 우수성을 대외적으로 입증하고 알려 신뢰받는 종합에너지기업으로 한발 더 나아가는 데 힘이 됐다”고 말했다.

