오가닉티코스메틱 "320억원 자금조달…中 정수기 시장 진입"

[아시아경제 유현석 기자] 오가닉티코스메틱은 이사회 결의를 통해 Jinzheng Investment를 대상으로 약 1400만 달러(173억원) 규모의 유상증자(1500만주)와 HENG YANG INVESTMENT MANAGEMENT CO PET.LTD 등 3개 법인을 대상으로 1300만 달러(151억원) 규모의 제 3회차 전환사채를 발행하기로 결정했다고 2일 밝혔다.

회사 측은 “이번 증자를 통해 조달되는 일부 자금으로 광동지노전기실업 유한회사(Guangdong Qianye Electric Appliance Industrial Co., LTD)의 지분 일부를 인수할 계획”이라며 “인수 시기는 정해지지 않았지만 양측의 협력의지를 확인했다”고 전했다.

오가닉티코스메틱 오가닉티코스메틱 900300 | 코스닥 증권정보 현재가 842 전일대비 89 등락률 +11.82% 거래량 11,909,019 전일가 753 2021.09.02 10:04 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! "주식카톡방 완전 무료 선언" 파격 결정中 3자녀 출산 허용! 2000조 시장 거머쥘 최대 수혜주! 오늘이 마지막! close 은 최근 2년 동안 제약업체와 화장품 업체를 인수한 데 이어 광동지노와의 제휴를 통해 가정용 정수기 시장에 진입할 계획이다.

광동지노는 제품의 연구개발, 디자인, 생산, 판매, 서비스를 일체화한 스마트 건강가전 제조기업으로 스마트 정수설비, 스마트 주방용 소형가전 등 가전제품을 생산한다. 2020년에는 정수 장비의 실시간 상태 및 수질 상태 가시화, 스마트 모니터링 등이 가능한 온라인 App(Fish OS 데이터 관리 시스템)을 출시하기도 했다.

광동지노는 지난 3년간 40% 이상의 성장세를 지속했고 순이익률은 20%를 웃도는 수준이다. 현재까지 온·오프라인 매장을 통틀어 10만대 이상의 정수장비 판매량을 기록했다.

한편 오가닉티코스메틱은 지난달 30일 반기보고서를 통해 2021년 2분기 연결 매출액 779억원, 영업이익 134억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 3% 감소했지만 영업이익은 흑자로 돌아섰다.

