고승범 금융위원장과 전광우 세계경제연구원 이사장이 2일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 신한금융지주 창립 20주년 ‘세계경제연구원-신한금융그룹 국제컨퍼런스’에서 기념촬영을 마친 뒤 대화를 나누고 있다. /문호남 기자 munonam@

