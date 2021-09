[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 2일부터 지역 시내버스와 도시철도의 야간 감축운행을 해제한다고 밝혔다.

야간 감축운행은 사회적 거리두기 4단계 격상에 따라 지난달 5일부터 시작됐다. 감축률은 시작 당일 저녁 10시부터 막차 시간까지 시내버스 43%, 도시철도 50%였다.

하지만 전날부터 거리두기 단계가 3단계로 낮아지면서 야간 감축운행도 해제한다는 것이 시의 설명이다.

시 관계자는 “거리두기 완화로 지역 시내버스와 도시철도 야간 감축운행을 해제, 2일부터는 감축운행 이전대로 정상운행 한다”며 “그간 버스와 도시철도 감축운행 등 코로나19 확산 저지에 동참한 시민에게 감사드린다”고 말했다.

