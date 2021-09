송파구 ‘원스톱 콜센터’로 1인 가구 챙긴다

[서울시 자치구 뉴스]양천구, 혁신교육 마을강사 역량 강화 온라인 교육

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 1인 가구를 지원하기 위해 시범운영하고 있는 ‘1인 가구 원스톱 콜센터(이하 콜센터)’의 운영 체계와 매뉴얼을 완비해 본격 운영에 나선다.

송파구의 1인 가구 수는 2019년 기준 6만8861가구로, 서울시에서 세 번째로 많다. 계속적인 1인 가구 증가 추세에 구는 선제적인 정책 지원이 필요하다고 판단, 지난 7월 '1인 가구 지원 종합계획'을 수립해 5대 분야 총 40개 세부사업을 추진하고 있다.

특히, 각종 지원 사업에 대한 1인 가구의 접근성을 높이기 위해 8월1일부터 전국 최초 ‘1인 가구 원스톱 콜센터’를 운영하고 있다. 송파구의 모든 1인 가구 지원 사업을 안내하는 통합 상담창구로, 전화 한통으로 맞춤형 지원 상담이 가능하다.

구는 지역내 1인 가구를 성별, 세대별, 소득별로 지원 대상을 구분한 후 지난 한달 간 콜센터를 시범 운영하며 가구마다 가장 필요한 서비스를 안내하는 지원 체계를 갖추고 매뉴얼을 정비했다고 설명했다.

특히 여성 1인 가구에는 현관문 이중잠금장치, 휴대용 긴급벨, 창문잠금장치, 스마트 초인종 등 ‘안심홈세트’를 연계, 거동이 불편한 중장년·어르신·장애인 1인 가구에는 ‘돌봄SOS센터’ 사업을 연계해 지원을 도왔다.

이밖에도 ‘송파푸드마켓 찾아가는 문안배송서비스’, ‘말벗서비스’, ‘송파쌤 생애주기별 맞춤형 교육’, ‘1인 가구 쿠킹&문화프로그램’ 등 복지·교육·문화·생활지원 등 다방면의 1인 가구 사업을 안내하며 주민들의 접근성을 높였다.

구의 콜센터는 9월부터 서울시 1인 가구 포털과 연계돼 송파구 뿐 아니라 서울시 지원 사업까지 안내하는 등 적극적이고 폭넓은 매개 역할을 수행할 계획이다.

송파구는 보다 체계적인 지원을 위해 올 하반기 ‘1인 가구 조례’ 제정을 앞두고 있다. 이밖에도 주거취약 1인 가구 공공서비스 연계사업, 1인 가구 맞춤형 부동산 중개서비스, 중장년 3종 케어서비스 등 맞춤형 사업을 발굴, 추진할 계획이다.

박성수 송파구청장은 “‘1인 가구 원스톱 콜센터’를 통해 누구나 다양한 행정서비스에 쉽게 다가갈 수 있도록 아낌없이 지원할 것”이라며, “1인 가구 급증이라는 사회적 흐름에 선제적으로 대비해 보다 실질적으로 도움이 되는 수요자 중심의 정책을 적극 펼쳐나가겠다”고 전했다.

양천구(구청장 김수영)는 9월 한 달간 양천혁신교육지구에서 활동하는 마을강사를 대상으로 온라인 강의 플랫폼을 활용해 비대면 역량 강화 연수를 진행한다.

이번 연수는 마을강사들이 갖춰야 할 기본소양을 함양, 코로나19로 변화하는 교육 환경에서 비대면 온라인 수업을 내실있게 운영할 수 있는 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

기본과정과 심화과정으로 구성된 연수의 주요 내용은 ▲혁신교육지구의 이해와 마을강사의 역할 ▲마을강사 인권 · 성인지 감수성 높이기 ▲위드(With) 코로나 시대, 온라인 강의를 위한 교수법 등이다.

양천구는 이를 위해 사전에 연수 영상을 제작하고 온라인 강의 플랫폼에 일정기간 게시, 참여자가 시간과 공간에 구애 없이 자유롭게 연수에 참여하도록 했다. 특히, 이번 연수는 본인의 학습 요구에 따라 자율적으로 학습계획을 설정, 원하는 만큼 반복 수강이 가능하다는 점이 가장 큰 특징이다.

양천구는 2016년 서울형 혁신교육지구에 선정된 이래로 다양한 재능을 가진 마을의 숨은 인재를 발굴해 마을강사로 활동하도록 지원하고 있다. 양천혁신교육지구 마을강사 300여 명은 ▲연극 ▲뮤지컬 ▲목공예 ▲방송댄스 ▲영상제작 ▲전래놀이 ▲진로 등 다양한 분야에서 활발히 활동 중이다. 교과 과정과 연계한 다양한 콘텐츠로 꾸려진 수업은 학교 교육의 질을 제고, 학생들의 수업 만족도 향상에 크게 기여하고 있다.

김수영 양천구청장은 “마을과 학교를 연결하는 중요한 역할을 맡고 계신 마을강사 여러분께 감사드린다”며 “우리 아이들이 마을의 미래 인재로 성장하도록 돕는 마을강사분들에 대한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

