<장 마감 후 주요 공시>

◆진원생명과학=보통주 576만 주 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 유상증자, 소유주식 1주당 0.5주의 비율로 무상증자

◆남양유업=한국거래소의 불성실공시법인 지정 예고

◆SK이노베이션=중국 배터리 신규 공장 투자로 SK배터리 옌청에 1조2325억원 현금 출자

◆코오롱글로벌=원홀딩스에 대해 1250억원 규모 시공사 자금보충확약

◆아모레퍼시픽=코스비전 완전 자회사로 전환, 에스트라 흡수 합병

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr