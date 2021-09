자일대우·다임러·벤츠·가와사키 등 4개사 1651대 리콜

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 자일대우버스, 다임러트럭코리아, 메르세데스벤츠코리아, 대전기계공업에서 제작 또는 수입·판매한 총 15개 차종 1651대에서 제작결함이 발견돼 시정조치(리콜) 한다고 2일 밝혔다.

자일대우버스에서 제작·판매한 BX212 등 4개 차종 1368대는 저압 연료호스와 고정장치 간 간섭으로 호스가 손상될 우려가 있는 것으로 나타났다. 호스가 손상될 경우 연료가 새고 화재가 발생할 수 있어 리콜에 들어간다.

다임러트럭코리아에서 수입·판매한 스프린터 319 등 2개 차종 162대는 조향 핸들 오일 호스의 체결 상태가 불량한 것으로 확인됐다. 이로 인해 오일이 새고 조향이 제대로 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 있다.

또 아록스 2대는 소화기 작동 손잡이의 안전고리가 채워지지 않아 리콜에 들어간다.

메르세데스벤츠코리아에서 수입·판매한 S 350 D 등 2개 차종 9대는 퓨즈 박스 내 전원공급배선의 접촉 불량에 의한 합선으로 화재가 발생할 가능성이 있다.

S 580 4MATIC 등 4개 차종 6대는 뒷좌석 중앙 머리 지지대의 고정 상태가 불량해 충돌 시 탑승자를 제대로 보호하지 못할 가능성이 있어 리콜에 들어간다.

대전기계공업에서 수입·판매한 가와사키 닌자 H2 SX SE+ 등 4개 이륜 차종 95대는 뒷바퀴 축 내 베어링의 윤활제 부족으로 베어링이 손상되고, 뒷바퀴가 정상적으로 회전하지 않을 가능성이 있다.

가와사키 ZX-10R 이륜 차종 9대는 엔진오일 압력조절 장치(릴리프 밸브)의 체결 불량으로 엔진 윤활이 제대로 되지 않아 시동이 꺼질 가능성이 확인됐다.

이번 리콜 대상 차량은 제작·판매사 서비스센터에서 무상 수리받을 수 있다.

