함양 산삼엑스포 행사장서 ‘2021년 함양군 일자리 맞JOB다’ 개최

구인·구직 미스매치 해소 10일 오전 10시부터 오후 4시까지

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역민에게 폭넓은 취업기회를 제공하고 기업에게는 우수 인재 채용기회를 확대하기 위해 ‘2021년 함양군 일자리 맞JOB다’ 취업박람회를 오는 10일 개최한다.

폭넓은 취업기회 제공과 우수인재 채용기회 확대로 구인·구직 미스매치 해소를 위해 마련된 이번 취업박람회는 2021 함양산삼항노화엑스포 개막일인 9월 10일 오전 10시부터 오후 4시까지 엑스포 제1행사장(산삼주제관 앞)에서 개최된다.

관내 약 20여개 업체가 참여하는 이번 ‘일자리 맞JOB다’ 행사에는 수동농공단지 입주기업인 인산가, 퓨어플어스, 전기버스업체 등 생산 업체가 참가 의사를 밝혔다.

병원, 사회적 기업, 사회복지센터, 어린이집과 같은 서비스직, 영업직, 보육교사 등 다양한 직종에서도 행사 참가 의지를 보이고 있다.

취업박람회와 함께 부대행사로 취업준비생과 구직자에게 알맞은 취업 방향을 제공하기 위해 지문적성검사를 비롯해 현장에서 이력서에 사용할 수 있는 사진촬영 기회를 제공한다.

더불어 타로카드를 이용해 취업운세를 볼 수 있는 부스를 마련하는 등 행사에 참가한 구직자에게 다양한 혜택을 무료로 제공할 예정이다.

차은탁 일자리경제과장은 “작년과 올해 코로나19로 인해 침체된 고용시장이 이번 행사로 인해 구직자와 구인 기업에 좋은 기회가 되기를 바란다”며 “채용을 유도하기 위해 채용장려금 지원, 자격증 취득지원 등 일자리사업을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

