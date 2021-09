남원사랑상품권, 누적 판매 2000억원 돌파

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)에서 발행되는 남원사랑상품권이 지역경제 활성화에 크게 기여하고 있다.

1일 시에 따르면 지난달 20일 기준으로 상품권 누적 발행액은 2077억원(지류1920억원, 모바일 157억원)으로 판매액은 전체 발행액의 87.9%인 1826억원, 미회수액은 전체 판매액의 4.7%인 87억원으로 나타났다.

시는 연도별 발행액을 살펴보면 지난 2019년 120억원(전액 지류), 지난해 1324억원(지류 1300억원, 모바일 24억원), 올해 633억원(지류 500억원, 모바일 133억원)이다.

이처럼 높아진 남원사랑상품권의 인기는 3400여 곳이 넘는 가맹점과 67개 구매처를 대대적으로 확보하여 시민과 상점의 사용 및 환전을 용이하게 한 것이 가장 크다.

시는 한국조폐공사와 전산망 구축을 통해 지난해 5월에는 모바일 상품권 발행과 11월엔 카드형 남원사랑상품권이 출시되면서 인기에 한몫을 더했다.

또 전용앱(지역사랑상품권 chak)을 활용한 모바일 상품권은 거주 지역에 상관없이 만 19세 이상이면 누구나 스마트폰 앱을 통해 간편하게 구매할 수 있고, 온라인 서비스에 접근하기 어려운 계층은 판매대행점 은행을 방문하면 무료로 발급받을 수도 있다.

지류형상품권의 방문구매에 따른 불편함, 보관상의 불편함 등의 불편함을 해소했을 뿐 아니라 앱을 통한 잔액 확인, 충전 등이 쉽게 이뤄지며 사용시마다 알림과 문자를 통해 사용금액, 장소 등을 쉽게 확인할 수 있는 편리함 있다.

이에 모바일 가입자 수는 1만4031명, 카드 등록수는 약 7200건을 웃돌고 있다.

카드형 남원사랑상품권이 농협은행에 이어 우체국, 새마을금고, 신협까지 더해지면서 남원시민은 카드사별 포인트 적립 등 혜택제공 사항 등을 확인하고 자신이 선호하는 카드사를 선택, 기호에 맞는 카드를 선택할 수 있어 시민들의 반응이 좋아졌다.

시는 상품권의 부정유통을 방지하기 위해 ‘상품권 통합관리서비스’를 도입해 부정유통 방지에 적극 나서고 있다.

이 시스템에는 ‘이상거래탐지기능’이 탑재, 지류(종이) 및 모바일 상품권의 모니터링, 추적 관리 등을 통해 부정유통을 예방할 수 있다.

남원사랑상품권은 1인 월 모바일상품권 50만원, 지류형상품권 50만원을 더하면 개인당 월 100만원을 구입해 사용할 수 있고, 현재 할인율은 10%이다.

시행 3년째인 남원사랑상품권은 현재 거의 모든 시민이 이용할 정도로 안정적인 제도로 자리를 잡아가고 있으며 지역자금 역외유출 방지를 통한 내수경제 회복 및 지역경제 활성화에 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr