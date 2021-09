[아시아경제 윤동주 기자] 부동산 투기 의혹으로 국회의원직 사퇴를 선언한 윤희숙 국민의힘 의원이 1일 국회 의원회관 사무실이 굳게 잠겨 있다. 윤 의원은 지난 주말을 이용해 개인 물건 등 짐 정리 후 출근하지 않고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr