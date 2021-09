[아시아경제 이민지 기자] 동성화인텍은 LNG운반선 초저온보냉재 공급계약 현대삼호중공업과 현대중공업으로부터 수주했다고 1일 공시했다. 총 계약금액은 2596억9928만원으로 각각 930억원, 1666억원이다.

