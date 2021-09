'중부권 新 랜드마크' 이어 호텔·화장품까지 … 승부수 던진 정유경

[사람人] '대전신세계 아트 앤 사이언스' 오픈

6500억 투자 5년만에 새 점포

[아시아경제 조인경 기자] 정유경 신세계 백화점 총괄사장이 '중부권을 대표하는 랜드마크'를 목표로 대전에 대형 신규 백화점을 열고 본격적인 승부수를 띄웠다. 백화점 바로 옆에 들어선 호텔은 정 총괄사장의 경험과 디자인 안목이 반영된 신세계의 첫 자체 브랜드 호텔로 이목이 집중됐다. 신세계는 코로나19 속에서도 명품을 중심으로 한 '보복소비'에 힘입어 이미 지난 2분기 역대급 실적을 낸 터라 하반기엔 신규 점포 효과까지 더해져 실적 성장세를 이어갈 것으로 기대되고 있다. 여기에 정 총괄사장이 화장품과 명품 부문의 역량을 꾸준히 높이며 중국 등 해외수출을 진두지휘하고 있어 사업다각화를 통한 시너지 창출에도 더욱 힘이 실리게 됐다.

예술과 과학을 담은 백화점

지난달 27일 개장한 '대전 신세계 아트 앤 사이언스(Art & Science)'는 신세계 백화점이 5년 만에 여는 새 점포다. 흔히 지역명을 포함하는 기존 백화점과 달리 대전의 특색을 담은 이름을 붙여 단순히 물건을 파는 곳이 아닌 과학과 문화, 예술이 어우러진 특별한 공간이 되고자 하는 포부와 의미를 더했다.

정 총괄사장은 이곳에 총 6500억원을 투자하고 '지역 1등 점포' 전략에 맞춰 신세계의 13개 점포 중 센텀시티점, 대구점에 이어 세 번째로 규모가 큰 백화점을 세웠다. 개점 직전까지 직접 대전을 오가며 현장을 점검하고, 신세계의 명품 경쟁력과 상권 분석 노하우를 접목해 구찌, 보테가베네타, 생로랑, 톰포드, 피아제 등 대전 지역에 없던 명품 브랜드를 유치했다. 대전·충청 지역 최초의 실내 스포츠 테마파크, 아쿠아리움, 아트전망대 등 체험형 콘텐츠로 무장, 쇼핑 뿐 아니라 각종 놀거리, 볼거리, 휴식공간을 포함하고 있는 '복합문화공간'으로 구성했다. 백화점과 연결된 193m의 엑스포타워엔 신세계만의 예술 콘텐츠와 과학도시 대전의 정체성까지 담았다는 게 신세계 측 설명이다.

정 총괄사장의 야심작 '호텔 오노마, 오토그래프 컬렉션 호텔' 역시 이미 오픈 이후 한 달 동안 주말 예약이 모두 만실일 정도로 인기를 끌고 있다. 300명 한정으로 사전예약을 받은 호텔 피트니스 멤버십 역시 단기간에 마감됐다. 정 총괄사장이 설계 단계부터 최종 인테리어까지 진두지휘한 첫 호텔이라는 점에서 관련업계에선 호텔 오노마의 성공 여부에 따라 향후 신세계가 호텔 사업에 추가 진출할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다.

조용하면서도 과감하게 … 보폭 넓히는 신세계

신세계 그룹의 백화점 부문을 이끄는 정 총괄사장은 지난 2015년 독자 경영을 시작한 이후 조용하면서도 뚝심 있는 경영을 펼치며 오너 경영인으로서 두각을 나타내고 있다. 특히 유통의 중심이 오프라인에서 온라인으로 옮겨가는 큰 흐름 속에서도 점포 규모를 더욱 키워 지역의 대표 상권으로 만들겠다는 그의 전략은 신세계 강남점이 지난 2019년 연 매출 2조원을 넘기며 국내 매출 1위 점포로 올라서는 성과로 이어졌다.

신세계는 최근 10개월간의 강남점 리뉴얼 공사를 거쳐 백화점업계 처음으로 본관 1층과 2층 사이에 중층 개념의 '메자닌(Mezzanine)' 공간을 만들었다. 또 명품 브랜드를 2층과 3층으로 옮기고, 1층엔 화장품 브랜드만 50개 이상 모아 국내 최대 화장품관으로 만들었다. 지난 2007년 개장한 경기점은 최근 지하 식품관을 재개장한 데 이어 내년엔 1층 명품관을 리뉴얼한다. 신세계 측은 "강남점이 성공적인 리뉴얼을 통해 국내 최초·최대 규모의 오프라인 콘텐츠를 소개하게 됐다"며 "공간 혁신을 바탕으로 한 압도적인 콘텐츠로 대한민국 1번점의 위상을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

화장품과 명품 부문의 역량을 지속적으로 강화해온 것도 성공적인 전략으로 평가받는다. 정 총괄사장은 2012년 신세계 인터내셔날에서 색조화장품 브랜드 '비디비치'를 인수하며 화장품 사업에 뛰어든 이후 2014년부터 '바이레도' '티크' 등 해외 럭셔리 브랜드를 수입·유통하며 영역을 확장해 왔다. 지난해에는 세계적인 화장품 브랜드 '스위스퍼펙션'의 지분을 인수하고 중국 최대 명품 온라인 플랫폼과 주요 도시 호텔 스파, 면세점 등에 입점시키며 중국 최상위 VIP 고객을 집중 공략하고 있다.

2015년 인수한 프랑스 명품 패션하우스 '폴 뽀아레'는 올 들어 자체 화장품 브랜드 '뽀아레'로 재탄생시켜 강남점 1층에 오프라인 매장을 열고 VIP 고객 잡기에 나섰다. 뽀아레는 신세계 강남점을 통해 인지도를 높인 후 올해 말 부산의 핵심 상권인 신세계 센텀시티점에 추가로 매장을 오픈해 국내 럭셔리 화장품시장에서의 입지를 강화할 계획이다.

백화점업계 관계자는 "그간 정 총괄사장이 백화점 공간을 통해 보여준 고급스러운 이미지와 명품 라인업, VIP 마케팅 전략 등이 새로 추진하는 호텔, 럭셔리 화장품 사업 등에 대한 관심과 기대를 한껏 높이고 있다"고 평했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr