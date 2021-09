런드리고, 고객별 의류 자동출고시스템 선보여

독자 개발력으로 300% 효율 개선

실시간 400여 가구 세탁물 자동 분류 출고

[아시아경제 김철현 기자] 의식주컴퍼니(대표 조성우)는 고객별 의류 자동 출고시스템을 개발해 비대면 모바일 세탁 서비스 '런드리고' 스마트팩토리에 적용했다고 1일 밝혔다.

의류 자동출고시스템(GAPS)이란 세탁이 완료된 수만 장의 개별 의류가 컨베이어를 통해 이동하면서 고객 주문별로 자동 분류·출고되는 시스템이다.

의류 자동 출고 시스템은 런드리고가 독자 IT기술로 전체 가동 시스템을 설계하고 개발했다. 올해 의식주컴퍼니가 인수한 미국의 세탁 기업 에이플러스머시너리와 일본 컨베이어 회사의 협업으로 하드웨어를 설치하는 등 런드리고를 중심으로 한 한미일 프로젝트를 진행, 프로젝트 착수 1년 만에 결실을 맺었다.

이를 통해 런드리고는 세탁 스마트팩토리 설계와 세탁 설비 조달·유통, 건설에 이르기까지 자체 기술로 진행할 수 있게 됐다. 글로벌 최고 수준의 세탁 서비스 전 영역 밸류체인을 수직계열화 하는 데 성공했다는 평가다. 특히 이번 자동출고시스템을 통해 시간 당 3000장 이상, 400여 가구의 세탁물을 실시간으로 처리 가능해 기존 대비 300% 이상 출고 효율을 높이게 됐다.

런드리고는 자체 개발한 고객별 의류 자동 출고 시스템의 국내외 특허 출원을 진행 중이다. 세탁 산업은 물론 글로벌 패션 업계 등 관련 영역으로 해당 기술과 시스템을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 향후에는 자동 출고 시스템 외에도 세탁기, 건조기, 드라이클리닝 머신 등 세탁 장비 개발과 해외 대도시 세탁 스마트팩토리 건설 분야에도 진출할 계획이다

조성우 의식주컴퍼니 대표는 "추상적인 개념의 스마트팩토리가 아닌 독자 기술을 통한 세계 최고 수준 경쟁력의 스마트팩토리를 선보여 나갈 것"이라며 "이번 자동 출고 시스템의 성공적인 개발로 미래 세탁 시장을 변화하는 도약점으로 삼고 글로벌 원천 기술 확보를 위한 노력에 투자해 가겠다"고 말했다.

