메리츠화재, 설계사 출신 첫 영업전문임원 탄생

박흥철 목포본부장, 상무보 임명

사업가형 본부장 제도 도입 후 임원 발탁까지

[아시아경제 오현길 기자] 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 27,650 전일대비 1,100 등락률 +4.14% 거래량 255,740 전일가 26,550 2021.09.01 09:41 장중(20분지연) 관련기사 서명 대신 지문으로…보험사 지문인증 전자서명 도입 확산(종합)서명 대신 지문으로…보험사 지문인증 전자서명 도입 확산디케이티, 오전장 20%대 강한 상승세! close 는 박흥철 목포본부장이 사업가형 본부장 중 최초로 영업전문임원으로 승격했다고 1일 밝혔다.

사업가형 본부장제도를 도입한지 5년 만에 정규직 직원이 아닌 개인사업자 형태의 영업계약직 신분으로써 임원(상무보)으로 승격한 첫 사례다.

박 본부장은 2016년12월 목포본부장으로 부임한 이후 지금까지 매출 및 리크루팅 분야의 뛰어난 실적을 인정받아 임원으로 발탁됐다. 이에 따라 박 본부장은 차량지원과 의료비·건강검진(배우자 포함), 자녀 학자금, 최고경영자 교육과정 지원 등 기존 임원들과 동일한 대우를 제공받게 되며, 매월 시행하는 경영회의에도 타 부문 임원들과 동등한 자격으로 참석하게 된다.

메리츠화재는 영업 활동에 대한 최상의 성과보상과 영업력 강화를 위해 사업가형 본부장제도를 도입했다. 올해부터는 일정 기준의 영업성과를 달성한 본부장은 출신이나 성별,나이와 상관없이 임원으로 발탁하는 영업임원 제도를 시행했다.

메리츠화재 관계자는 "설계사도 객관적 영업 성과만으로 정식 임원이 될 수 있는 승격 제도를 갖췄다"며 "조만간2~3명의 영업설계사 출신의 본부장이 추가로 임원 승격을 앞두고 있다"고 말했다.

