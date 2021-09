조용병 회장 "더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융 이루자"

신한금융, 창립 20주년 맞아 新 비전 선포

[아시아경제 이광호 기자]"고객이 바라는 금융의 진정한 모습에 맞춰 신한이 달성해야 할 미래의 꿈을 다시 정렬할 때입니다. 미래를 향한 새로운 출발선에서 신한금융그룹의 새로운 비전을 함께 이뤄 나갑시다."

신한금융그룹은 1일 온라인으로 개최된 그룹 창립 20주년 기념식을 통해 그룹의 새로운 비전인 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융' 을 선포했다.

신한금융은 지난 7월 개최한 신한문화포럼을 통해 신한문화의 발전 방향에 대한 계획을 수립했다. 그리고 디지털 시대에 맞게 고객, 미래, 직원의 관점에서 신한문화를 개선하기 위한 다양한 재창조(RE:BOOT) 프로젝트를 진행하고 있다.

신한금융은 창립 20주년을 맞아 보다 고객 관점의 가치를 담은 비전을 만들기 위해 그룹 비전 RE:BOOT 프로젝트를 진행했다.10대부터 60대까지 500여 명의 고객 및 임직원 설문조사, 외부전문가 인터뷰 등 다양한 의견수렴을 통해 최종적으로 그룹의 새로운 비전을 도출했다.

그룹의 새로운 비전인 더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융에는 고객이 금융에 바라는 가장 중요한 세 가지 가치 편리성, 안전성, 혁신성을 모두 담았다. 특히 더라는 표현에는 고객을 향한 끊임없는 노력과 함께 신한만의 차별적인 솔루션을 제공하겠다는 의지를 나타내고 있다.

먼저 더 쉬운 금융이란 고객이 더 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 온·오프라인을 아우르는 혁신적인 디지털 서비스를 통해 고객의 일상과 비즈니스에 금융을 더 가깝게 연결한다는 의미를 담고 있다.

더 편안한 금융은 안전하고 신뢰할 수 있는 올바른 금융을 제공함으로써 고객의 마음을 더 편안하게 하겠다는 신한의 약속을 보여준다.

마지막으로 더 새로운 금융에는 혁신적인 디지털 기술을 창조적으로 연결한 참신하고 독창적인 일류 금융 서비스를 통해 고객에게 더 나은 가치를 제공하겠다는 신한의 다짐을 담았다.

신한금융은 그룹의 새로운 비전이 조직 내 빠르게 정착되고 임직원의 생각과 행동에 내재화 될 수 있도록 '뉴 비전 구동체'를 신설했으며, 이를 통해 대외 광고·IR·대고객과 직원 이벤트 등 다양한 활동을 수행할 예정이다.

