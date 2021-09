한샘, 프리미엄 부엌 키친바흐 '스칸디&노르딕' 출시

30~40대 젊은 고객 타깃, 부엌 공간의 현대적 해석 '홈카페·홈오피스'로 연출

[아시아경제 김종화 기자] 종합 홈인테리어 전문기업 ㈜한샘이 '미드센추리 모던(Mid-Century Modern)' 인테리어 스타일을 현대적으로 해석한 자사 프리미엄 부엌 키친바흐의 신제품 '스칸디(SCANDI)&노르딕(NORDIC)'을 출시했다고 1일 밝혔다.

미드센추리 모던은 1940~60년대 미국에서 유행한 인테리어 방식으로 간결하고 실용적인 디자인이 특징이다. 북유럽 스타일의 나무 소재에 철재, 아크릴 등 공업용 소재가 조화를 이루며 원색의 가구, 소품으로 포인트를 줄 수 있다.

최근 유통업계 전반에서 복고를 뜻하는 '레트로(Retro)'에 대한 관심이 높아지면서 미드센추리 모던 인테리어도 주목 받고 있다. 이에 한샘은 홈인테리어에 관심이 높은 3040 가족을 위한 부엌 신제품을 출시했다.

스칸디&노르딕은 미드센추리 모던 스타일을 현대적으로 해석했다. 집이 주거라는 기본적인 역할을 넘어 일과 여가 등 새로운 기능을 더한 '레이어드 홈(Layered Home)'으로 변화는 추세를 반영한 것이다. 고객은 라이프스타일에 맞춰 홈카페, 홈오피스 등 다양한 부엌 플랜을 선택할 수 있다.

스칸디&노르딕은 3040 고객을 위한 키친바흐의 첫 번째 엔트리(Entry) 모델로 출시됐다. 한샘은 프리미엄 부엌가구 키친바흐를 하이엔드 제품부터 중고가 제품까지 ▲KB7 ▲KB5 ▲KB3 등 그레이드별로 나눠 제안하고 있다. 신제품 스칸디&노르딕은 'KB1' 그레이드에 해당된다.

기존의 키친바흐는 40~60평형대 부엌공간을 위한 제품으로, 스칸디&노르딕은 30~40평형대 부엌에 적합하게 디자인됐다. KB7 그레이드의 부엌이 30평형대 기준 3000만원대에 구매 가능했던 것과 달리 KB1 그레이드인 스칸디&노르딕은 30평형대 기준 1000만원대에 구매 가능하다.

김윤희 한샘 디자인본부 상무는 "최근 3040세대들의 집 꾸밈에 대한 관심이 높아졌고 인테리어 시장 트렌드를 이끌어 나가고 있다"면서 "젊은 세대의 선호에 맞춰 프리미엄 부엌 키친바흐의 첫 번째 엔트리 모델을 출시했으니 많은 관심 바란다"고 전했다.

한편, 한샘은 키친바흐 구매 고객에게 B/S(Before Service)와 10년 무상 품질보증을 제공한다. 특히 B/S는 문제가 생기면 사후에 처리해주는 A/S와 달리 사전에 정기적으로 점검을 진행해 고객의 불편을 최소화한다. 처음 시공 후 6개월과 1년, 3년에 한 번씩 방문 점검 및 수리 서비스를 받을 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr