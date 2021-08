'전자발찌 훼손' 살인범, 철물점 절단기 구입…지인 통해 차 빌려 도주

경찰, 신상공개위 개최 검토

프로파일러 투입…범행 동기 파악 주력

[아시아경제 이정윤 기자] 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 여성 2명을 살해한 강모씨(56)가 철물점에서 절단기를 구입한 뒤 전자발찌를 훼손했고, 지인의 명의로 렌터카를 빌린 것으로 확인됐다.

31일 서울 송파경찰서에 따르면 강씨는 지난 26일 오후 3시57분께 송파구 오금동 소재 한 철물점에서 절단기를 구입한 뒤 전자발찌를 훼손한 것으로 확인됐다. 강씨는 같은 날 오후 9시 30분에서 10시 사이에 첫 살해를 저질렀고, 다음 범행은 도주 후 경찰에 자수한 날인 29일 오전 3시께 일어난 것으로 경찰은 보고 있다.

강씨가 도주 시 사용했던 차량은 지인을 통해 빌린 차량으로, 25일부터 해당 렌터카를 사용했던 것으로 드러났다. 경찰 관계자는 "범행을 위해 빌린 것인지는 계속 수사 중"이라고 설명했다. 경찰은 범행 전후 및 도주 과정에서 강씨가 연락했던 참고인을 조사하는 한편 휴대전화 포렌식 등 수사를 통해 범행동기와 도주방법 등을 확인하고 있다.

서울동부지법 심태규 영장전담 부장판사는 이날 오전 강씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행하고 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 강씨는 법정 출석 전 범행 동기를 묻는 취재진을 향해 "보도나 똑바로 하라"며 방송용 마이크를 걷어차는가 하면, 심사를 마치고 나온 뒤에는 "내가 더 많이 죽이지 못한 게 한이 된다"며 "사회가 X같아서 그런(범행한) 것"이라는 등 폭력적으로 행동했다.

경찰은 구속영장이 발부됨에 따라 신상공개위원회 개최 여부를 검토하고 프로파일러를 투입해 심리 면담 및 정신상태 분석 등도 진행할 예정이다.

지난 27일 전자발찌를 훼손한 뒤 도주한 강씨는 29일 오전 8시께 피해 여성의 차를 몰고 서울 송파경찰서를 찾아와 자수했고, 여성 2명을 살해했다고 자백했다. 강씨는 경찰 조사에서 범행 동기에 대해 "금전적 관계가 있었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 피해자들은 강씨와 알고 지내던 사이였으며 시신은 각각 강씨의 집과 피해자의 차량에서 발견됐다. 시신을 부검한 결과, 피해자는 목이 졸려 사망한 것으로 추정된다는 소견이 나왔다.

