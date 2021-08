[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구의회 하주아 의원이 31일 우수 입법 활동을 인정 받아 경찰청 감사패를 받았다.

하 의원은 이날 대촌동 행정복지센터에서 '광주 남구 1인 가구 조례'를 제정한 것과 관련해 김창룡 경찰청장으로부터 감사패를 받았다.

해당 조레는 구청 여성가족과 남부경찰서 생활안전과가 서로 협업으로 만들어졌으며, 1인 가구 복지향상에 필요한 필요사업을 지원하도록 하는 게 특징이다.

1인 가구 환경과 변화에 대한 실태조사를 비롯해 공유주택, 공동주방 등에 관한 사회안전망 구축 사업 추진에 대한 내용을 규정하고 있다.

하 의원은 "구민을 위해 의원으로서 마땅히 해야 할 일을 했을 뿐인데 소중한 상을 받았다”며 "최근 1인가구가 증가함에 맞춤형 정책을 지원하여 경제·사회적 변화에 선제적으로 대응하고자 한다"고 밝혔다.

