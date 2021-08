소공연 4대 회장에 오세희 후보…"벼랑 끝 소상공인 살릴 것"

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인연합회 제4대 회장으로 오세희 한국메이크업미용사회 회장이 선출됐다.

소공연은 제4대 회장으로 오세희 후보가 당선됐다고 31일 밝혔다. 기호 1번으로 출마했던 오세희 회장은 전체 유효 투표수 52표 중 29표를 얻었다. 기호 2번 권혁환 한국피부미용업협동조합 이사장은 21표를 얻었다.

오 신임 회장은 현 한국메이크업미용사회 회장으로 소공연 부회장을 겸임해왔다. 오 회장은 2024년까지 소공연을 이끌게 된다.

오 회장은 "소상공인은 코로나19로 일방적 희생을 강요받는 최대 피해자가 됐다"면서 "코로나19 관련 소상공인 현안 해결을 역점에 두고 업무를 시작하겠다"고 밝혔다. 이어 "소공연의 위상을 제고하고 소상공인 대변자의 역할과 책무를 다하겠다"면서 "서민경제와 벼랑 끝 소상공인을 반드시 살린다는 각오로 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

한편 오 회장은 제4대 회장 선거에 나서며 ▲소공연 재정 건전성 확보 ▲소상공인플랫폼 구축을 통한 빅테크 업체의 상권 영역 침탈 억제 ▲소상공인플랫폼에 기반한 핀테크 사업 진행 ▲소상공인기본법에 소상공인 현실 반영 등을 공약으로 제시했다.

