[아시아경제 공병선 기자] 네이버는 오는 9월1일부터 15일까지 기관투자자들이 개최하는 국내외 버추얼 컨퍼런스에 참석하는 방식으로 기업설명회를 개최한다고 31일 공시했다.

