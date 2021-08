서울 非아파트 10가구 중 3가구는 외지인이 매입

[아시아경제 임온유 기자] 올해 서울에서 다세대·연립·다가구·단독주택 등 비(非)아파트 10가구 중 3가구는 외지인이 매입한 것으로 나타났다.

31일 부동산 플랫폼 다방이 한국부동산원 자료를 바탕으로 2017년부터 반기별 서울의 외지인 비아파트 매입 비율을 분석한 결과에 따르면 이 비중은 2017년 상반기 18.7%에서 꾸준한 상승세를 보이며 올해 상반기 31.2%에 이르렀다.

특히 도봉구는 2017년 상반기 16.4%에서 올해 상반기 44.3%로 치솟았다. 같은 기간 구로구는 32.4%에서 40.2%로, 양천구는 17.4%에서 39.4%로, 강서구는 17.7%에서 39.3%로, 용산구는 31.3%에서 38.3%로, 관악구는 16.9%에서 36.5%로 상승했다.

서울 집값이 더 오를 것으로 판단한 외지인 투자자들이 재건축과 비교해 상대적으로 규제가 약한 재개발 투자에 나선 것으로 풀이된다. 서울 주택 공급 부족 문제가 계속 부각되고, 오세훈 서울시장이 도시정비사업에 긍정적이라 앞으로 재개발 사업에 관심이 쏠릴 수밖에 없다고 보는 것이다.

오 시장은 지난 5월 재개발 관련 각종 규제를 완화해 2025년까지 24만 가구를 공급하겠다고 밝힌 바 있다. 반면 재건축은 여전히 강화된 안전진단 기준과 초과이익환수제 등 재개발보다 강한 규제를 적용받고 있다.

서울에서 외지인 비중이 높은 지역은 최근 재개발 사업도 활발히 진행 중이다. 도봉구의 경우 도봉2구역이 지난 3월 관리처분 인가를 받았고, 쌍문1구역이 도심 공공주택 복합사업을 진행하고 있다. 양천구는 신월동을 중심으로 재개발 사업이 기대되고, 구로구 고척4구역은 지난 6월 관리처분 인가를 취득했다. 관악구 역시 봉천13구역이 공공재개발을 추진 중이다.

다방 관계자는 "아파트 폭등에 따른 후폭풍으로 빌라 매입 수요가 많아지고 있는 데다, 재개발을 노린 투자 수요까지 몰리며 빌라 시장에 외지인이 몰리는 것"이라고 설명했다.

