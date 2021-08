[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 AOA 찬미가 최근 보디프로필을 촬영했다.

지난 28일 찬미는 자신의 SNS에 "드디어 나온 보디프로필 보정본!"이라는 짧은 글과 함께 사진 2장을 공개했다.

공개된 사진 속 찬미는 스킨톤 수영복을 입고 석양이 저무는 해변에 서서 S라인 몸매를 뽐내고 있다. 이를 본 팬들은 "오마이갓", "너무 예뻐요", "고생하셨어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 찬미가 속한 그룹 AOA는 활동을 잠정 중단한 상태다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr