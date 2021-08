추석맞이 순천사랑상품권 150억원 10% 특별할인판매

내달 1일부터 특별할인판매 시작, 재고 소진시 5% 일반할인판매로 전환

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 다가오는 추석명절을 맞아 내달 1일부터 순천사랑상품권 10% 특별할인판매를 실시한다고 31일 밝혔다.

시는 코로나19로 어려운 지역경제에 소비촉진을 통해 경제활력을 불어넣기 위해 추석명절 한시적으로 10% 특별할인판매를 실시한다.

이번에 실시되는 특별할인판매는 150억원 규모로 물량 소진시에는 5% 일반 할인판매로 전환된다.

시 관계자는 “이번 특별할인판매를 통해 소상공인은 물론 소비하는 시민들 모두에게 혜택이 돌아가기를 바란다”면서 “순천사랑상품권이 지역경제에 선순환 효과가 있는 만큼 실물경제 활성화에 일조하기를 바란다”고 전했다.

한편, 순천사랑상품권 지류형 상품권은 농협은행, 순천농협, 축협, 원협, 낙협 등 5개 은행 48개 지점에서 구매가 가능하며, 모바일형(카드 또는 QR)은 ‘지역상품권 착chak’앱을 통해 개인당 월 최대 50만원까지 구매 가능하다.

시는 코로나19에 적극 대응하기 위해 작년 3월부터 올해 6월까지 총 16개월 동안 10% 특별할인판매를 시행했으며, 전년도 총판매액은 860억원, 올해 8월까지 총 판매액은 610억원에 이른다고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr