[아시아경제 공병선 기자] 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 54,300 전일대비 900 등락률 +1.69% 거래량 185,997 전일가 53,400 2021.08.31 14:21 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일조정 받은 레고켐바이오, 다시 날아갈 수 있을까 close 는 기존 대전광역시 대덕구 문평동이었던 본점 소재지를 대전시 유성구 국제과학10로 10으로 이전했다고 31일 공시했다.

본점 소재지 변경 사유는 신사옥 이전이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr