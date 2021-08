[아시아경제 김은별 기자] 해외 주가 상승 등의 영향으로 2분기 국내 기관투자자의 해외 외화증권 투자 잔액도 185억달러 늘었다.

31일 한국은행에 따르면 국내 주요 기관투자가의 외화증권투자잔액(시가 기준)은 6월 말 현재 3811억달러로, 2분기 중 185억달러 늘었다.

투자자별로 보면 자산운용사의 외화증권 투자잔액이 167억달러 늘었고, 보험사는 27억달러, 외국환은행은 3억달러 늘었다. 반면 증권사의 투자는 12억달러 감소했다.

투자 상품별로는 외국 주식(+155억달러) 및 외국 채권(+47억달러)이 증가한 반면 Korean Paper(-18억달러)는 감소했다.

한은 관계자는 "주요국 주가 상승의 영향으로 기관 보유 주식의 가치가 커졌거나 주식 매입이 늘었기 때문"이라고 설명했다.

