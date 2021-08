광주대·광주문화재단 ‘청년 인생설계’ 프로젝트 추진

광주대 ‘꿈을 꾸는 청년도시 라라랜드’ 기획 워크숍 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 지역 문화예술교육 활성화를 위해 광주문화재단과 ‘2021 청장년 인생설계 학교’ 사업을 기획해 운영한다고 31일 밝혔다.

‘예술에 사회를 더하다, 행복한 나를 만나다, 가장 빛나는 우리를 기록하다’를 주제로 열린 이번 워크숍은 교육혁신연구원이 추진해온 지역 문화예술 교육 및 문화예술도시 광주 위상 강화를 위한 업무협약을 바탕으로 후속 사업을 기획, 운영 강사들을 대상으로 진행됐다.

광주대 교육혁신연구원은 지난 5월 광주문화재단을 시작으로 광주시 5개 자치구, 한국문화예술위원회 등 지역 문화예술기관 10곳과 협약을 체결했다.

‘꿈을 꾸는 청년도시 라라랜드’는 총 3부로 진행되며 ▲1부 사회참여예술의 다양한 작품들에 대한 이해와 향유 ▲2부 예술이 융화된 대표적 지역 사례 탐방 ▲3부 문화예술 경험 및 창작 실습으로 오는 10월부터 11월 말까지 진행될 예정이다.

이날 워크숍에서는 전체 프로그램 기획 의도 및 운영방식 소개, 3개 장르별(무용·디자인·연극) 구체적인 수업 운영방식 협의, 예술교육 방법론 탐색 및 도출, 공연 및 전시 전체 과정에 대한 구체적인 로드맵을 도출하고 공유했다.

박진영 광주대 교육혁신연구원장은 “청년들이 개인 내면에만 초점을 두기보다는 사회참여예술로 지역 속에서 정체성과 자립 의지를 키워가는 방향으로 운영해 가겠다”고 말했다.

