제주항공, 제주도 농수산물 등 홍보…상생 협력 강화

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공은 제주에서 생산되는 농수산물 등 제주산 제품 홍보 및 판매 촉진에 나선다고 31일 밝혔다.

제주항공은 다음달 1일부터 기내 에어카페에서 제주감귤과 황금향 판매를 시작한다. 고객들은 기내에서 제품 구매 후 제주항공 '설렘배송' 서비스를 통해 물품을 원하는 곳으로 배송 받을 수 있다.

하우스감귤은 2.5㎏ 2만원, 4.5㎏ 3만3000원, 황금향은 3㎏ 3만원, 5㎏ 5만2000원에 판매하며 모든 구매 고객들에게 제주감귤로 만든 과즙음료 ‘상큼하귤’을 제공한다. 이밖에 오픈기념 ‘한정세트’(감귤2.5㎏+황금향3㎏) 구매 시 2000원을 할인해 4만8000원에 판매하는 이벤트도 진행한다.

제주항공 에어카페에서 판매하는 제주감귤 '귤로장생'은 제주농협이 직접 수탁해 선별, 유통, 관리하는 제주특산 감귤 대표 브랜드로 비파괴 광센서 검사를 통해 선별된 당도 10브릭스 이상의 감귤만을 판매하고 있어 고객들에게 많은 인기를 얻고 있다.

제주항공의 이번 제주특산품 기내 판매는 지난 6월 제주도와 체결한 '제주산품 홍보·판매 확산을 위한 업무협약'에 따른 첫 번째 시도이다.

제철식품 판매 외에도 에어카페 인기 품목인 ‘흑돼지육포’와 ‘말육포’, 감귤 과즙음료 ‘상큼하귤’ 등 가공식품과 ‘오메오메 아이스 오메기떡’ 등은 물론 제주 흑보리 스낵, 제주 향초 등과 같은 품질 좋은 제주산 제품을 꾸준히 판매해왔다.

또 안전한 제주여행을 위해 제주도 방문객 대상 ‘제주안심코드’(제주형 전자출입명부) 홍보에도 협력하기로 했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr