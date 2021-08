“아마존 직구 무료배송” SK텔레콤, 구독 패키지 'T우주' 출시

구독 패키지 혜택 첫 달… 100원·1000원 프로모션



SK텔레콤이 SK텔레콤 고객뿐 아니라 5000만 전 고객이 가입할 수 있는 구독 서비스 'T우주'를 31일 본격 출시했다.

T우주는 월 9900원 '우주패스 올(all)'과 월 4900원 '우주패스 미니(mini)'로 구분된다. 월 9900원인 우주패스 올은 아마존 무료배송 및 1만원 할인쿠폰, 11번가 3000포인트, 구글 원 멤버십 100GB를 기본 제공한다. 여기에 추가로 월 8000~1만원 상당의 개별구독 상품 중 1가지를 고객이 택할 수 있도록 했다. 월 4900원인 우주패스 미니는 아마존과 11번가 혜택을 기본 제공하고, 추가로 고객 호응이 높은 클라우드(구글 원) 또는 OTT서비스(웨이브)를 택하는 상품이다.

SK텔레콤은 T우주 출시를 기념해 우주패스 미니를 100원에, 우주패스 올은 1000원에 제공한다. 첫 달 프로모션은 11월30일까지 3개월간 운영될 예정이다. 또한 우주패스 결제수단으로 11번가 신한카드를 등록하면 매월 SK페이 포인트 6000포인트를 적립 받을 수 있는 혜택도 제공한다.

아울러 우주패스 가입자 중 응모 고객을 대상으로 총 9명을 추첨해 아마존, 스타벅스, 구글 등 ‘T우주’ 글로벌 파트너들의 본사가 있는 미국으로 여행을 보내주는 ‘글로벌 우주 파트너스 투어’도 진행한다. 당첨 고객에게는 3년 내 원하는 시점에 사용할 수 있는 프리미엄 투어 바우처(1000만원 상당)를 제공하며, 1000만원 한도 내에서 동반인 동행이 가능하다.

‘우주 쇼핑’ 프로모션도 진행한다. 우주패스에 가입하고 11번가 아마존 글로벌 스토어에 방문해 원하는 제품을 장바구니에 담은 후 이를 캡쳐해 프로모션 사이트에 응모하면 된다. 당첨자에게는 최대 1000만원의 쇼핑 지원금을 SK페이 포인트로 증정하며, 1000만원의 주인공 1인 외에도, 4주 동안 매주 500만원 1명, 100만원 3명씩 당첨자를 발표한다.

또한 홍대 거리에서 운영 중인 ICT 멀티플렉스 ‘T팩토리(T Factory)’에 우주를 컨셉으로 한 전시 콘텐츠도 운영한다. 구독 라이프를 즐기는 ‘미퓨’라는 가상 인물의 방을 T팩토리에 구현해 5가지 우주의 감각을 직접 체험해보는 전시다. 체험을 완료한 고객에게는 우주 파트너스 상품(약 3000원 상당)을 리워드로 제공한다. 이 밖에도 11번가 아마존 직구 할인쿠폰을 뽑는 디지털 뽑기 게임(포츈그랩), 'T우주'를 형상화한 인터렉티브 미디어아트 등 다양한 구독 서비스를 즐길 수 있는 체험존이 마련된다.

1200여 명의 구독 전문 컨설턴트도 배치했다. SK텔레콤은 최적의 구독서비스와 혜택을 고객에게 제공하겠다는 새로운 목표와 의미를 담아 매장 직원들의 명칭을 'T매니저'에서 'T크루'로 변경했다. 이날부터 전국 3300여 개의 오프라인 매장, 온라인 채널인 T월드, 11번가 사이트 및 고객센터 등을 통해 5000만 전 고객 누구나 내게 맞는 구독 상품을 자유롭게 상담, 가입할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr