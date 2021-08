바닷물로 전기 생산하며 살균·중화도…'일석삼조' 기술 개발

김영식 UNIST 교수팀

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 연구진이 바닷물로 전기를 생산하면서 동시에 살균·중화하는 기술을 개발했다.

울산과학기술원(UNIST)은 김영식 에너지화학공학과 교수 연구팀이 해수전지를 활용한 바닷물 살균 · 중화 기술을 개발했다고 31일 밝혔다. 바닷물 속 나트륨 이온을 이용해 전기를 충전, 방전하는 과정에서 살균 물질이 발생하는 것을 이용했다.

해수전지를 충전하면 바닷물의 소금(NaCl) 성분 중 나트륨 이온(Na?)이 이동하며 염소가 생성되는데, 이 염소가 살균 물질로 작용해 박테리아나 병원균을 제거한다. 반대로 방전될 때는 살균 물질이 나트륨 이온을 만나 중화되면서 다시 소금으로 변한다.

이 기술은 배터리에 전기를 저장하고, 방출하는 과정에서 자연스럽게 살균 · 중화가 가능하다는 특징을 갖는다. 기존에도 전기분해를 통한 살균기술은 존재했지만, 이 경우엔 별도의 중화장치를 설치하거나 중화를 위한 화학약품을 사용해야하는 불편이 있었다.

김 교수는 "바닷물 살균은 육상 양식장의 소독이나 선박평형수 처리 등에서 필수적인 기술"이라며 "해수전지를 이용하는 방법은 추가 비용이 드는 중화설비 설치나 독성 부산물의 위험이 있는 화학약품을 투여하는 기존 기술보다 경제적이고 친환경적"이라고 설명했다.

이번 연구 결과는 지난 5일 국제학술지 ‘ACS ES&T Water’에 게재됐다.

