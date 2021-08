여수해경, 경도선착장 차량추락 “사고사로 잠정 결론”

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수해양경찰서가 여수 국동 대경도 선착장 앞 해상 차량추락으로 남성 2명 사망사건 중간수사결과 사고사로 잠정 결론을 내렸다.

30일 여수해경에 따르면 지난 21일 오전 8시 20분께 여수시 국동 대경도 선착장 앞 해상에서 발견된 차 안에 경도골프장에 근무하는 경기보조원(캐디) 2명이 사망한 채 발견되어 수사를 진행 중에 있다.

해경의 수사 진행 결과 현재까지 사망자 2명은 동료 경기보조원(캐디) 1명과 함께 지난 18일 오후 8시께부터 여수시 봉산동, 여서동 일원에서 술을 마신 후 같은 날 오후 11시 17분께 경도 골프장 숙소로 복귀를 위해 대경도 선착장에 택시를 이용하여 도착했다.

이후 변사자 2명은 대합실 옆 공영주차장에 주차된 자신들의 차량에 탑승한 후 운행하여 대합실 앞 슬립웨이에 차량을 정차 시켜 여수에서 경도를 운항하는 도선을 기다렸으며, 술자리를 같이했던 동료 경기보조원(캐디) 1명은 술에 취해 대경도 대합실 앞 벤치에서 잠을 잔 것으로 확인됐다.

주변 CCTV 분석 결과 지난 19일 새벽 1시께 사망자 2명이 탑승한 차량의 브레이크 등이 소등된 후 슬립웨이를 따라 해상으로 추락하였고, 사고차량 블랙박스를 입수 정밀분석 결과 변사자들은 해상추락 약 6분 후 자신들의 차량이 해상에 추락한 사실을 알게 됐다.

또한 이들은 합동으로 창문을 부수고 탈출을 시도하려고 애쓰는 말이 오갔으나 안타깝게도 탈출하지 못하고 차량이 수중으로 가라앉으며 사망한 것으로 확인됐다.

여수해경은 정확한 사고원인을 밝히기 위해 주변 CCTV 및 사고차량 블랙박스 등 수사를 통해 이번 사건은 타인에 의한 사고가 아닌 술에 취한 운전자가 정차된 차 안에서 잠이 들어 브레이크에서 발을 떼면서 바다로 추락한 사고사로 잠정 결론지었다.

해경은 사망자 및 동료의 당일 행적 및 부검 결과를 토대로 추가 수사를 진행해 나갈 예정이다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr