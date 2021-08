제넥신, 코로나19 백신 2·3상 임상시험 계획 변경

[아시아경제 황준호 기자] 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 74,700 전일대비 7,700 등락률 -9.34% 거래량 1,002,898 전일가 82,400 2021.08.30 14:02 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 상반기 영업익 27억원 '흑자전환'…2분기는 적자폭 커져 SK바이오사이언스, GBP501백신 국내 최초 임상 3상 돌입!! 차기 백신 수혜株는??한독-제넥신, 지속형 성장호르몬 유럽 희귀의약품 지정 close 은 코로나19 예방 DNA 백신(GX-19N)의 2·3상 임상시험 계획 변경을 신청했다고 30일 공시했다.

제넥신은 접종 대상을 건강한 성인에서 기존에 백신을 맞은 성인으로 변경, 부스터샷(추가 접종)으로 방어효능을 검증하기 위한 임상으로 전략을 변경했다.

회사 측은 “글로벌 2·3상 임상 수행을 통해 T세포 면역에 의한 GX-19N의 위약 대비 방어 효능 입증하고 돌파감염에 대한 백신 효능을 검증 가능할 것으로 기대한다”고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr