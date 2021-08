당근마켓서 중고거래하다 흉기 휘두른 40대 현행범 체포

[아시아경제 유병돈 기자] 중고거래를 하다 시비가 붙자 판매자에게 흉기를 휘두른 40대 남성이 경찰에 입건됐다.

서울 금천경찰서는 특수협박 혐의로 40대 남성 A씨를 입건해 조사 중이라고 30일 밝혔다.

경찰에 다르면 A씨는 지난 28일 오후 8시 30분께 금천구에서 중고거래 플랫폼인 당근마켓을 통해 만난 판매자 B군(10대)에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다. A씨는 전날 한 명품 브랜드 반지갑을 같은 장소에서 B군으로부터 직거래로 9만원에 구매했다.

물건을 가지고 집에 돌아간 A씨는 당일 당근마켓 채팅 기능을 통해 B군에게 "제품이 실물과 다르고, 하자가 있다. 진품 여부가 불분명하다"며 환불을 요구했다.

이에 B군은 "담배나 피우라"며 4500원을 송금하고, 자신의 친구들과 함께 전화와 채팅으로 A씨를 조롱했다.

이들은 시비 끝에 다음 날 다시 만나기로 하고 A씨는 지인 1명을, B군은 친구 7명을 현장에 데리고 왔다. 이 과정에서 A씨가 흉기를 휘두르자 B군의 친구가 경찰에 신고했고, A씨는 현행범으로 체포했다.

경찰 관계자는 "이 사건으로 다친 사람은 없었다"며 "A씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사하고 송치할 계획"이라고 말했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr