이재명표 '경기도민 재난지원금' 추석전 지급될까?

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사의 상위 소득 12% 경기도민에 대한 '재난지원금' 지급이 추석 전에 가능할 지에 관심이 쏠리고 있다.

이는 경기도의회 내 더불어민주당 소속 도의원들 간 이재명표 '전 도민 재난지원금 지급'을 놓고 갑론을박이 이어지고 있어서다. 이에 따라 이달 31일부터 다음 달 15일까지 열리는 경기의회 임시회에서 어떤 심의 결과를 내놓을 지 벌써부터 주목된다.

경기도는 앞서 정부의 재난지원금 대상에서 제외된 상위소득 12% 경기도민 254만명에게 25만원 씩을 지원하는 예산(6348억원)을 포함한 총 37조5657억원의 추가경정예산 수정안을 최근 도의회에 제출한 상태다.

이 지사의 상위 소득자 재난지원금 지급 논란은 지난 9일 박근철 민주당 대표의원 등 도의회 대표단이 정부의 재난지원금 지원 대상에서 빠진 소득 상위자에게도 재난지원금을 지급하자고 경기도에 제안하는 기자회견을 하면서 촉발됐다.

이후 이낙연 전 민주당 대표와 정세균 전 총리를 지지하는 반 이재명계 도의원들이 박 대표의 기자회견에 강력 반발했다. 나아가 이들은(44명) 지난 20일 '제1교섭단체 민주적 운영을 위한 의원총회' 소집을 요구했다. 친 이재명계 도의원들도 재난지원금 지급 논의를 위한 의총 소집을 요구하며 맞불을 폈다.

이후 지난 27일 열린 의총에서 박근철 대표의원이 재난지원금 관련 기자회견에 대해 전체 의원들의 총의를 모으는데 다소 부족한 점이 있었다며 공개 사과하면서 양측 간 갈등의 골은 좁혀진 형국이다.

김성수 민주당 수석대변인은 "(전 도민 재난지원금 지급 제안은) 일상적 정책 제안의 일환으로 추진된 것"이라며 "시기가 시기인 만큼 민감하게 받아들여진 것 같다. 의원총회에서 박 대표가 사과했고, 앞으로 정치적 중립을 지키기로 약속했다"고 전했다.

하지만 친 이재명계와 반 이재명계 도의원들 간 재난지원금에 대한 '갈등의 골'이 완전히 메워진 것은 아니다. 일부 의원들은 박 대표의 사과에 "진정성이 없다"며 기자회견을 평가 절하했다.

이러다보니 31일부터 열리는 도의회 임시회에 비상한 관심이 쏠리고 있다. 도의회는 '전 도민 재난지원금' 예산을 포함한 추가경정예산안을 심의한다. 이 과정에서 도의회가 해당 예산안을 삭감하거나 심의하지 않을 경우 추석 전 전 도민 재난지원금 지급은 물건너 가게 된다.

앞서 이재명 지사는 지난 13일 1380만 경기도민 중 정부의 재난지원금 지원대상에서 빠진 상위 12% 도민에 대해 도내 31개 시군과 협의해 1인당 25만 원씩 재난지원금을 지급하겠다고 발표했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr