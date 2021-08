"소중한 자연 담자" 아이파크몰, '에코 드로잉 콘테스트' 개최

지키고 싶은 지구의 아름다운 자연풍경 주제

내달 5일까지 인스타그램 해시태그로 응모

[아시아경제 김유리 기자] HDC아이파크몰은 '지키고 싶은 지구의 아름다운 자연풍경' 이라는 주제로 비대면(온택트) 콘테스트인 '에코 드로잉 콘테스트'를 진행한다고 30일 밝혔다.

아이파크몰은 최근 사회적으로 '친환경'과 '자연보호'에 대한 관심이 높아지고 있고, 코로나19로 인해 집에서 머무는 시간이 많아진 만큼 아이들과 함께 아름다운 지구, 푸른 자연에 대한 생각과 공감을 나눌 수 있도록 이번 콘테스트를 마련했다고 말했다.

아이파크몰 '에코 드로잉 콘테스트'는 아름다운 자연 풍경을 담아 아이가 직접 그림을 그리거나 사진을 촬영해 참여할 수 있다. 인스타그램에 아이파크몰 공식 계정을 태그 후 필수 해시태그를 달면 자동 응모 된다.

응모 기간은 다음달 5일까지다. 30명을 추첨해 '고카페 콜드브루 베이커리 박스'를 증정 한다. 당첨 콘텐츠 중 신청자에 한해 아이파크몰 D7 푸드시네마 내 미디어 월에 작품을 게시, 고객들과 함께 공유할 예정이다.

아이파크몰 관계자는 "아이파크몰의 메인 테마인 도심 속 자연 '어반네이쳐(Urban Nature)' 콘셉트에 맞춰 다양한 체험 활동을 늘려나갈 계획"이라며 "이번 콘테스트를 통해 아이와 함께 자연의 소중함에 대해 생각해 보며 의미 있는 시간을 만들어 보길 바란다"고 말했다.

아이파크몰 '에코 드로잉 콘테스트'의 자세한 내용은 아이파크몰 공식 인스타그램 채널을 통해 확인 할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr