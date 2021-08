반전 실마리 못 잡는 경차…AX1 구원투수 되나

[아시아경제 유제훈 기자] 지난해 10만대의 벽이 무너진 경차시장이 좀처럼 반전의 실마리를 잡지 못하고 있는 가운데, 현대자동차가 곧 출시할 새 경차모델이 구원투수가 될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

29일 한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 올 1~7월 누적 경차 판매량은 전년 동기 대비 2.27% 감소한 5만5534대로 집계됐다. 이대로라면 지난해에 이어 10만대의 벽을 넘지 못할 가능성이 크다.

차종별론 명암이 엇갈렸다. 대표주자인 기아 모닝과 한국GM 스파크는 판매량이 각기 12.3%, 24.1%나 감소했다. 오토캠핑 열풍으로 역주행에 성공한 레이가 38.0% 증가한 2만1843대 판매돼 체면치레는 했지만, 전반적인 경차 판매 감소세를 반전시키는 요인은 되지 못했다는게 업계 평가다.

이런 가운데 업계에선 현대차가 내달 중순 양산에 돌입, 하반기 중 출시할 새 경차 모델 'AX1(프로젝트명)'에 주목하고 있다. 광주글로벌모터스(GGM) 위탁생산을 맡는 AX1은 현대차가 아토스 이후 19년만에 내놓는 신형 경차로, 차명은 '캐스퍼'가 유력하다. 경차시장은 수익성을 이유로 수 년 째 이렇다 할 신차 모델이 없었던 상황이다.

현재까지 알려진 AX1의 전장, 전폭, 전고는 각기 3595mm, 1595mm,1575mm로 소형 SUV 베뉴보단 다소 작지만 경차 중에선 레이를 제외하곤 가장 큰 편이다. 아울러 파워트레인은 기아가 경차에 사용하는 76마력의 1.0ℓ 스마트스트림 엔진, 4단 자동변속기를 조합하는 것으로 알려졌다.

AX1은 최근 자동차 시장을 주도하는 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델이란 점에서 시장의 기대를 모으고 있다. SUV의 공간활용성에 경차의 경제성이란 장점이 섞여 젊은 층의 관심을 끌 수 있단 이유에서다. 업계에선 AX1 성공 여부는 품질과 가격정책에 달렸다고 본다. 업계 한 관계자는 "위탁생산되는 만큼 품질관리가 관건"이라면서 "가격대가 1000만원대 초·중반에서 형성된다면 '가성비(가격 대 성능비)' 측면에서 관심을 갖는 소비자도 늘어날 것"이라고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr