IPC "패럴림픽, 아프간 선수들 보호 의무…거취는 선수가 결정"

[아시아경제 김유리 기자] 국제패럴림픽위원회(IPC)는 2020 도쿄 패럴림픽 출전을 위해 자국을 탈출해 일본에 입성한 아프가니스탄 대표팀 선수들의 안전을 책임지겠다는 입장을 재차 확인했다.

크레이그 스펜스 IPC 대변인은 29일 "우리는 이 선수들을 보호해야 할 의무가 있다"며 이들의 안전과 심리적 안정을 보장하기 위한 지원을 할 것이라고 말했다. 대회 이후 선수들의 거취에 대해선 "선수들이 선택할 문제"라며 "우리는 그들의 바람을 존중해야 한다"고 강조했다.

IPC와 아프가니스탄 패럴림픽위원회는 전날 아프가니스탄의 여성 장애인 태권도 선수 자키아 쿠다다디(23)와 남성 장애인 육상 선수 호사인 라소울리(26)가 도쿄 패럴림픽 선수촌에 도착했다고 밝혔다.

도쿄 패럴림픽에 참가하려던 두 선수는 최근 이슬람 무장 조직 탈레반의 아프가니스탄 장악으로 공항이 마비되면서 수도 카불을 벗어나지 못했다. 그러나 여러 정부와 IPC, 스포츠·인권 기관 등의 도움으로 지난 주말 카불을 탈출해 프랑스 파리로 이동, 28일 일본에 입국했다.

스펜스 대변인은 선수 보호가 우선순위라는 점을 강조했다. 이를 위해 아프가니스탄 대표팀 선수들과 선수단장은 대회 기간 미디어 인터뷰를 하지 않는다. 경기 뒤 믹스트존(공동취재구역) 인터뷰도 불참한다. 그는 "두 선수는 이 자리에 있는 누구도 상상하기 어려운 한 주를 보냈다"며 "가장 중요한 건 선수들이 경기에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 하는 일이다. 그들의 안녕과 정신 건강, 복지 등을 우선으로 고려한다"고 이유를 전했다.

아프가니스탄 최초의 여성 패럴림픽 국가대표 선수인 쿠다다디는 다음달 2일 열리는 패럴림픽 태권도 여자 49㎏급(스포츠등급 K44) 경기에 출전한다. 남자 육상 100m(스포츠등급 T47)에 출전할 계획이던 라소울리는 이달 31일 치러지는 멀리뛰기에 출전한다. IPC는 전날 라소울리의 일본 입국이 늦어지면서 100m가 아닌 9월3일 열리는 400m 경기를 치른다고 발표했으나 선수의 요청으로 일정이 다시 변경됐다.

