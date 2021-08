“갤럭시 Z플립3에 버즈2까지” LG유플러스, '갤럭시 버즈팩' 출시

5G 프리미어 플러스 이상 요금제 이용 시 '갤럭시 버즈팩' 선택 가능

갤럭시 Z폴드3?플립3 사전예약 가입자 개통기간 내달 15일까지 연장

일반 고객도 27일부터 개통 가능

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 5G 무제한 요금제 이용 고객들에게 삼성전자 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈2’를 부가 서비스 혜택으로 제공하는 프로모션 상품 ‘갤럭시 버즈팩’을 28일 출시한다고 29일 밝혔다.

갤럭시 버즈팩은 사용 중인 스마트폰 제조사와 관계없이 월정액 10만5000원(VAT 포함) ‘5G 프리미어 플러스’ 이상 요금제 가입 고객이라면 누구나 ‘카테고리 팩’ 부가 서비스로 버즈2(판매가 14만9000원)를 선택할 수 있는 프로모션 패키지 상품이다.

프로모션 대상은 ‘5G 프리미어 플러스’, ‘5G 프리미어 슈퍼(월 11만5000원)’, ‘5G 시그니처(월 13만원)’ 무제한 5G 데이터 요금제 3종 이용 고객으로 해당 요금제 이용 고객은 갤럭시 버즈팩을 포함해 기존의 넷플릭스팩, 유튜브 프리미엄팩 등 7가지 프리미엄 팩 중 하나를 선택할 수 있다.

‘갤럭시 Z폴드3·Z플립3’ 사전예약 사은품으로 제공한 버즈2를 받지 못한 고객들도 부가서비스 가입을 통해 상품을 부담 없이 이용할 수 있게 됐다. 서비스 이용을 원하는 고객은 전국 LG유플러스 매장 또는 공식 온라인몰 유샵을 통해 오는 11월30일까지 신청 가능하다.

한편 LG유플러스가 지난 24일부터 27일 기간 동안 Z폴드3·Z플립3의 사전개통 결과를 분석한 결과, Z플립3를 선택한 고객이 65%인 것으로 나타났다. 연령대별로는 30대가 32%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 40대와 20대가 뒤를 이었다. Z폴드는 Z플립3 대비 40·50대 비중이 높았다.

Z플립3는 여성이 55%로 절반 이상의 판매 비중을 보였으며, Z폴드3 구매 고객은 남성이 75%로 압도적으로 높았다. 남성 비중이 70% 이상이었던 전작 ‘갤럭시 Z폴드2’와 유사한 수치를 보였다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr