백신 일일 접종자 수 다시 60만명대…40대 이하 예약률은 67.9%

[아시아경제 권서영 기자] 18~49세의 성인에 대한 코로나19 백신 접종이 본격화됐다.

오늘(28일) 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 0시 기준 국내 누적 백신 1차 접종자의 수는 2772만7639명이다. 이는 국내 전체 인구의 54%에 해당하는 수치다.

지난 22일 3만명대까지 떨어졌던 일일 1차 접종자 수는 23일부터 25일까지 사흘 연속으로 37~39만명대를 기록한 뒤, 26일에는 다시 60만명대로 올랐다. 이에 총 대상자 725만516명 가운데 79.2%인 573만9911명이 1차 접종을 마쳤다. 이는 40대 이하의 청장년층에 대한 백신 접종이 시작되면서 접종자 수가 크게 증가한 결과다.

18~49세의 접종 대상자 1503만5416명 중에는 67.9%가 접종 일정을 예약한 상태다. 이는 정부의 최소 기대치인 70%에 다소 미치지 못하는 비율이나, 현재 추가 예약이 진행 중인 만큼 예약률 역시 올라갈 것으로 전망된다. 이들 예약자 가운데에서는 접종 첫날이었던 지난 26일 하루에만 27만400명이 1차 접종을 받았다.

연령대별 예약률은 40대가 73.8%로 가장 높았으며, 20대 67.8%, 18~19세 66.2%, 30대 61.0% 순으로 집계됐다. 50대의 경우 1차 접종이 마감되었으며 18~49세 가운데 아직 예약하지 않은 사람들은 다음달 18일 오후 6시까지 추가 예약이 가능하다. 접종일이 추석 이후로 잡혔으나 이를 앞당기길 원할 경우 내달 2일까지 기존의 예약을 취소하고 재예약이 가능하다.

한편 정부는 추석 연휴 전까지 전 국민의 70%인 3600만명(누적 기준)에 대한 1차 접종을 마치고 10월까지 2차 접종을 마치겠다는 목표를 세우고 있다. 또 고령층의 90%, 성인의 80% 이상이 백신 접종을 완료하는 시점에 이른바 '위드(with) 코로나'로의 방역 체계 전환을 검토하겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 위드 코로나란 확진자의 발생을 억제하기보다는 위중증 환자의 관리에 집중하는 방향의 방역 체계를 의미한다.

