[아시아경제 이정윤 기자] 전동킥보드를 타고 다니며 비비탄총을 발사한 10대 2명이 경찰에 붙잡혔다.

27일 경찰에 따르면 서울 동대문 경찰서는 전날 오전 전동킥보드 1대에 함께 타고 동대문구 장안동 일대를 다니며 행인들에게 비비탄총을 쏜 혐의를 받는 이들을 조사하고 있다.

이들은 각각 14세와 13세이며 당시 안전모를 착용하지 않은 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "사건을 막 접수한 상태로 조만간 보호자와 함께 불러 사건 경위를 조사할 예정이다"이라고 했다.

