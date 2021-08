'부동산 투기 의혹' 윤희숙에, 당내 지지선언 릴레이… "尹과 함께하겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 부동산 투기 의혹으로 의원직 사퇴를 선언한 가운데 당내에서 윤 의원을 지지하는 목소리가 나오고 있다. 27일 윤 의원의 기자회견 직후 초선 의원 일동과 당 대선주자인 최재형 전 감사원장이 지지 성명을 냈다.

국민의힘 초선 의원 일동은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "우리 국민의힘 초선 의원들은 윤 의원의 진실을 믿는다"며 "더불어민주당의 근거없는 모함, 허위 비방에 공동 대응할 것이다. 육하원칙도 없이 사실관계를 뒤섞어 국민을 속이는 거짓 선동에 함께 맞설 것"이라고 밝혔다.

앞서 이날 윤 의원은 기자회견을 열고 본인을 둘러싼 각종 의혹에 대해 해명하며 "저 자신을 공수처에 수사 의뢰한다. 공수처가 못하겠다면 합동수사본부(합수본)에 다시 의뢰하겠다"고 선언했다.

이에 대해 초선 일동은 "거짓과 진실의 거대한 싸움이 시작됐다"며 "윤 의원이 자청한 수사 결과가 나오는 대로 민주당에서 거짓모략으로 허위비방한 대선주자와 의원들은 모두 사퇴하길 바란다"고 역설했다.

그러면서 "여당의 지도부와 여당 의원들은 지금 함부로 쏟아내고 있는 말에 의원직을 걸기 바란다"며 "실제로 의원직을 걸겠다고 말씀하신 의원들은 반드시 약속을 지켜야 한다"고 강조했다.

또 수사기관을 향해 "윤 의원이 공개한 자료를 바탕으로 곧바로 수사에 착수해달라"고 당부했다.

이어 "윤 의원의 외로운 싸움을 지지하는 국민의힘 초선의원들은 민주당 지도부, 의원들의 모든 허위 비방을 낱낱이 기록할 것"이라며 "반드시 그 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

한편 이날 최 전 원장도 성명문을 통해 "윤희숙의 절규와 함께 한다"며 윤 의원에 대한 지지 의사를 표명했다. 최 전 원장은 "윤 의원의 눈물은 대한민국에서 왜 정치교체가 필요한지를 웅변으로 말해주고 있다"면서 "대한민국이 더 이상 이런 공작 전문가들의 날조와 조작에 의해 무너져 내리지 않도록 저부터 앞장서 싸우겠다"고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr