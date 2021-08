파리바게뜨·SPC삼립, '식빵언니' 김연경 선수 모델로 선정

[아시아경제 이승진 기자] SPC그룹은 파리바게뜨와 SPC삼립이 배구 선수 김연경을 모델로 발탁했다고 27일 밝혔다.

김연경 선수는 배구 코트 위에서 좌중을 압도하는 카리스마와 달리 친근하고 털털한 반전 매력으로 ‘식빵언니’라는 애칭을 가지고 있다. 온라인 커뮤니티 등에서는 파리바게뜨 유니폼과 합성한 이미지를 비롯해 다양한 콘텐츠가 올라오면서 김연경 선수를 모델로 채용하라는 목소리가 이어졌다.

이에 파리바게뜨와 SPC삼립은 팬들의 성원에 보답하고자 김연경 선수를 브랜드 모델로 발탁하고, 향후 광고 촬영 및 선수의 이름을 딴 제품도 선보일 계획이다.

SPC그룹 관계자는 “지난 올림픽 기간 동안 김연경 선수가 코트 위에서 보여줬던 에너지와 긍정적인 시너지를 고객들과 함께 공유하고자 이번 모델 발탁을 전격 결정하게 됐다”며 “김연경 선수의 애칭인 ‘식빵언니’에서 아이디어를 얻어 소비자들과 재미있는 소통을 이어나갈 것”이라고 전했다.

