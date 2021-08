렉서스코리아, 하이브리드 세단 신형 ES300h 사전계약 돌입

내달 27일 공식 출시…6190만원부터

[아시아경제 유제훈 기자] 렉서스코리아는 프리미엄 하이브리드 세단 신형 ES300h의 사전계약을 개시했다고 27일 밝혔다. 신형 ES300h는 다음달 27일 공식 출시 예정이다.

신형 ES300h은 7세대 ES의 부분변경 모델로, 인상적인 스핀들 그릴과 예방 안전 기술 패키지인 렉서스 세이프티 시스템 플러스(LSS+), 사용 편의성을 강화한 12.3인치 대형 고해상도 터치스크린, 블랙박스, 하이패스 기본 장착 등 안전 및 편의사양이 대폭 강화된 게 특징이다.

또 새롭게 출시되는 ES300h F SPORT 모델은 ▲전용 스핀들 그릴과 19인치 블랙 마감 휠 ▲전용 스포트 시트 ▲전자제어 가변 서스펜션(AVS) ▲퍼포먼스 댐퍼 등 내·외장 디자인과 주행 성능에 있어 세련미와 스포티함을 더했다.

ES300h는 지난 2012년 한국시장에 첫 선을 보인 이후 지난해 까지 8년 연속 수입차 하이브리드 부문 베스트셀링카에 선정됐으며, 올해 3월엔 누적판매 5만대를 넘어서는 등 렉서스의 전동화를 대표하는 모델이다. ES300h에 적용된 스트롱 하이브리드 시스템은 대용량 배터리와 강력한 2개 모터로 뛰어난 연비와 주행성능을 갖췄다.

신형 ES300h의 권장소비자 가격은 럭셔리 6190만원, 럭셔리 플러스 6400만원, 이그제큐티브 6860만원, F SPORT 7110만원이다.

한편 렉서스코리아는 사전계약 고객에게 어메이징 솔루션 플러스를 통해 차체의 판금 및 도색, 앞유리, 사이드미러, 타이어 및 휠, 스마트키에 대한 교체 또는 수리를 각 1회씩 3년간 보장하는 특별혜택을 제공한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr