경기도, 바이오의료 우수기술 설명회 내달 1일 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 경기도경제과학진흥원 바이오센터가 다음 달 1일 바이오의료 분야 우수기술설명회 '제4회 테크콘서트 with GBSA바이오센터'를 개최한다.

이번 설명회는 의료분야 우수 연구성과의 기업 이전과 사업화를 촉진하고, 연구자-기업-투자자 간 교류를 통한 바이오산업의 선순환적 생태계 조성에 기여하기 위해 기획됐다.

설명회에는 총 10개 대학, 병원 및 의료기기 중소기업이 참여해 24개의 우수기술을 공개한다.

주요 공개 기술을 보면 ▲봉합장치일체형 트로카(엠에스디메디) ▲항암(주사)제 조제 자동화기기(메인텍) ▲복강경 수술을 위한 종양 표시 클립 및 탐지기(카이미) ▲증강현실 대장내시경 시스템 및 이를 이용한 모니터링 방법(분당서울대학교병원) ▲메디컬 플라즈마 플랫폼(아주대학교병원) ▲흡입 실험을 위한 삽관 및 영상 장치(고려대안산병원) ▲폐질환 병리기전 모사가 가능한 바이오프린팅 폐칩(가천대길병원) 등이다.

도는 공개된 우수기술에 대해 온라인 파트너링 채널 및 별도의 기술상담 신청을 통해 공동연구, 기술도입 및 이전, 투자유치, 마케팅 제휴 등에 관심이 있는 기관ㆍ기업ㆍ투자자 등 파트너를 찾게 된다.

참여를 희망하는 관련 산학연병 관계자는 이달 30일까지 참가신청을 하면 된다.

최서용 도 과학기술과장은 "이번 기술 설명회를 통한 도내 상급 종합병원 및 바이오ㆍ제약기업 보유 우수 의료기술의 공개가 개방형 혁신체계를 강화하는 주요한 계기가 되길 바란다"며 "향후 바이오센터 내부 연구개발 성과 뿐 아니라 도내 바이오의료 관련 산학연병 각 기관들이 보유한 기술의 공개를 통해 최종적으로는 사업화에 이를 수 있는 선순환적인 생태계가 만들어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 강조했다.

