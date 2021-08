배지숙 대구시의원, '사회복지사 처우 개선' 좌담회 참석

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구광역시의회 배지숙 의원은 26일 대구경북연구원에서 열린 초청 좌담회에 참석해 대구시의 복지 정책 발전 방향을 논의했다.

이날 좌담회는 배지숙 시의원과 김석표 대구광역시 사회복지사협회장, 영남일보 박재일 국장, 권세훈 경북대학교 법학연구소 박사 등이 참석했다.

좌담회에서 배 시의원은 ‘사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례’의 전부개정에 대해 설명했다. 또, 2012년 조례 제정 후에도 현장 종사자들의 처우 개선 체감도가 여전히 낮은데 대한 문제 지적과 이에 따른 제도적 뒷받침에 대해서도 논의를 이어갔다.

배 시의원은 “우리 사회의 여성?아동?청소년 등 약자들이 소외당하지 않고 당당히 사회의 일원으로 자리 잡을 수 있는 방안을 강구하고 노력해왔다”며 “앞으로 정책에 목소리를 내기 힘든 아동?청소년의 정책발굴과 약자의 권익에 더욱 더 관심을 갖겠다”고 말했다.

